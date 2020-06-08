2020/06/08 | 09:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التعليم يخول الجامعات صلاحيات قانونية لتحقيق استقلالها العلمي والاداري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/08 | 09:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم يخول الجامعات صلاحيات قانونية لتحقيق استقلالها العلمي والاداري) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم يخول الجامعات صلاحيات قانونية لتحقيق استقلالها العلمي والاداري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).