الأزمة النيابية تكشف عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا في العراق

2020/06/08 | 09:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت خلية الأزمة النيابية العراقية، أن وزارة الصحة والكوادر الصحية لازالت مسيطرة على انتشار وباء كورونا، فيما كشفت عن الإجراءات الجديدة لمواجهة كورون...

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