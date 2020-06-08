1312 إصابة و26 وفاة.. حصيلة

2020/06/08 | 09:16 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتألف إقليم كوردستان من أربع محافظات تصدرت ثاني أكبرها حصيلة الوفيات والإصابات وتلتها أربيل العاصمة ثم دهوك فحلبجة

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