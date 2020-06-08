دهوك تحصي حرائق المحاصيل الزراعية وتشكل فرقاً لإحتوائها

2020/06/08 | 09:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة الدفاع المدني في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، حصيلة الحرائق التي طالت الأراضي الزراعية، مشيرة إلى تشكيل فرق لإطفائها.

وقال مسؤول اعلام دائرة الدفاع المدني في محافظة دهوك المقدم بيوار عبدالعزيز لوكالة شفق نيوز ، إن "الدائرة سجلت منذ بداية العام الحالي وإلى بداية شهر حزيران الجاري 547 حادثة اشتعال واحتراق مختلفة في عموم المحافظة منها حادثة اشتعال النيران في خمسة عشر دونما من الاراضي المزروعة بالقمح في ناحية قسروك شرقي دهوك".

وأضاف أن دائرته شكلت فرقا لاطفاء الحرائق تمركزت في مناطق قريبة من مزارع القمح والشعير في عموم المحافظة، اضافة إلى فرق تعمل كدوريات متحركة في حال حدوث حرائق كبيرة.





وأوضح عبد العريز ان "ثلاثين فريقا للدفاع المدني خاصة باطفاء الحرائق تمركزت في مواقع بالقرب من مزارع الحبوب في عموم مناطق المحافظة اضافة الى تشكيل عشرة فرق اخرى قيد الاستعداد لمواجهة ومساعدة الفرق الاخرى في اخماد الحرائق الكبيرة".

وأشار إلى أن "هذه الاستعدادات تاتي في اطار موسم الحصاد في المنطقة وخاصة في مزارع القمح والشعير ".

واعرب مسؤول اعلام دائرة الدفاع المدني عن "استعداد الدائرة لتقديم المساعدة لمحافظة نينوى كما الاعوام السابقة بعد ان هرعت سيارات الاطفاء لاخماد حرائق في الموصل واطرافها عقب موافقة ادارة المحافظة"، داعيا الفلاحين الى توخي الحذر خلال عملية الحصاد بعدم ايقاد النار للطبخ داخل المزرعة والاعتماد على الاكلات السفرية للعمال واعطاء استراحة لاليات الحصاد وعدم تزويدها بالوقود في المزارع او تبديل الدهون لها او استخدام اي وسائل تنبعث منها النيران".

كما طالب، الجهات المعنية بتزويد "دائرة الدفاع المدني باليات حديثة خاصة باخماد الحرائق في المناطق الجبلية وانقاذ المواطنين في حالات الغرق".

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