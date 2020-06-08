تحذيرات من عودة الجوكر الاميركي واحدث الفوضى بالتزامن مع اجتماع بغداد وواشنطن

2020/06/08 | 09:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص حذر المحلل السياسي صباح الطائي، من عودة الجوكر الاميركي في محافظات الوسط والجنوب من اجل احداث الفوضى بالتزامن مع المباحثات مابين بغداد وواشنطن، لافتا الى ان اميركا التغييرات الحكومية لم تفلح في ايقاف الفوضى العارمة في عدد من المحافظات.وقال الطائي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “المتظاهرين لهم مطالب حقة واجبة التنفيذ لكن […]

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