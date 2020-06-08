2020/06/08 | 09:23 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة: نسبة الاصابات بكورونا ببغداد تعادل 50% من المعدل الكلي بسبب ضعف الاجراءات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/08 | 09:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: نسبة الاصابات بكورونا ببغداد تعادل 50% من المعدل الكلي بسبب ضعف الاجراءات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: نسبة الاصابات بكورونا ببغداد تعادل 50% من المعدل الكلي بسبب ضعف الاجراءات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).