2020/06/08 | 09:23 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصحة: نسبة الاصابات بكورونا ببغداد تعادل 50% من المعدل الكلي بسبب ضعف الاجراءات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/08 | 09:23.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: نسبة الاصابات بكورونا ببغداد تعادل 50% من المعدل الكلي بسبب ضعف الاجراءات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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