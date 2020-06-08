الامن النيابية: البرلمان سيخوض حديثا كبيراً بشأن اللجنة التفاوضية مع اميركا وتفاصيل عملها

2020/06/08 | 09:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، بدر الزيادي، الاثنين، ان البرلمان سيخوض حديثا كبيرا بشان اللجنة التفاوضية مع الجانب الاميركي وآلية عملها والشخصيات التي تم اختيارها، لافتا الى ان البرلمان سيراقب عمل هذه اللجنة ويؤكد على قراره بالخروج الاميركي من العراق.وقال الزيادي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “اللجنة التفاوضية مع الجانب الاميريكي […]

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