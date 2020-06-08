عدد الوفيات بكورونا حول العالم يعبر حاجز الـ 400 الف وثلثه في امريكا

2020/06/08 | 09:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أودى فيروس كورونا بحياة ما لا يقل عن 400,346 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر.وحتى الآن، فان الولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 110,482 وفاة من أصل نحو مليونين إصابة مؤكدة، تليها بريطانيا (40542 وفاة) والبرازيل (35930 وفاة) وإيطاليا (33899 وفاة) وفرنسا (29155 […]

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