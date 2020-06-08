العاصفة الاستوائية كريستوبال تقترب من سواحل لويزيانا

2020/06/08 | 09:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدّمتْ العاصفةُ الاستوائية كريستوبال في خليج المكسيك، واقتربتْ من سواحل لويزيانا، وَفْقَ ما أفادَ المركزُ الأميركي للأعاصير.وبلغتْ سرعةُ العاصفة المصحوبة برياحٍ عاتية إلى ثمانين كيلومتراً في الساعة.وأعلنَ الرئيسُ الأميركي دونالد ترامب عزمَهُ توقيعَ إعلانِ حالةِ الطوارئ، وهو إجراءٌ يسمحُ باستخدامِ تمويلاتٍ فيدرالية.ورجّحتْ الإدارةُ الوطنية لمراقبةِ المحيطات والغلافِ الجوي أنّ موسمَ الأعاصير هذا العامَ […]

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