الصحة تحذر من انفجار وبائي: الإصابات قد تتجاوز الـ15 الف حالة!

2020/06/08 | 09:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذرت وزارة الصحة، الاثنين، من مؤشرات مقلقة تمهد لأيام خطيرة في مواجهة فيروس كورونا بعد تسجيل إصابات تجاوزت الألف يوميا، متوقعة تسجيل 15 الف حالة خلال الأيام المقبلة.وقال وكيل وزير الصحة حازم الجميلي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “عبور عدد الاصابات بفيروس كورونا حاجز الألف يوميا أمر مقلق جدا بسبب عدم التزام […]

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