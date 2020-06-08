لماذا «تجمع دولة المواطنة»؟ 13/15 - ضياء الشكرجي

2020/06/08 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي www.nasmaa.com14. مساواة المرأة بالرجل:يدعو التجمع لاعتماد المساواة المطلقة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق والواجبات بلا استثناء، ويطالب بالسعي الجاد من أجل تجسيد هذا المبدأ على جميع الأصعدة، وإزالة كل ما يتعارض معه، مع اعتماد ما يسمى بالتمييز الإيجابي لصالح المرأة في حالات الضرورة.



ومما يترتب على المساواة ألا يشمل الحقوق فحسب، بل يشمل الالتزامات في الحالات التي تستوجب ذلك.



كما يطالب الت ......





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