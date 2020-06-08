في سياق النقاش الدائر حول حل “الدولة الديمقراطية العلمانية الواحدة على أرض كل فلسطين “. 6 - عبد الرحمن البيطار

2020/06/08 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الرحمن_البيطار أَخذتُ أبحثُ عن رد فعلٍ فلسطيني أو عربي أو عثماني لمقررات مؤتمر بازل ( المؤتمر الصهيوني الاول ) المُنْعقد في ٢-;-٨-;- آب ١-;-٨-;-٩-;-٦-;- صَدَر عَنْها فور إنقضاء أعمال المؤتمر .لَمْ أجدْ ، أو بالأحرى لم أتوصلْ، فالمعلومات حول ذلك شحيحة جداً وربما غير متوفرة ،وربما أيضاً لأن وسائل الإتصال والصُّحف -في تلك الأوقات من أواخر القرن التاسع عشر – في أرجاء الجزء الجنوبي من الدولة الع ......





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