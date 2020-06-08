2020/06/08 | 09:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الصحة من مؤشرات مقلقة تمهد لأيام خطيرة في مواجهة فيروس كورونا بعد تسجيل إصابات تجاوزت الألف يوميا.

وارجع وكيل وزير الصحة حازم الجميلي تلك الزيادة في عدد الإصابات الى ارتفاع عدد الفحوصات التي وصلت خمسة عشر ألف فحص يوميا، والإصرار على الاعتقاد بعدم وجود كورونا فضلا عن اجراء عمليات المسح الوبائي السريع على نطاق واسع، ما سمح بالوصول الى الأف من حالات الإصابة المخفية.

وأوضح أن نسبة بغداد بمعدل الإصابات تصل الى ستين بالمئة من عدد الإصابات الكلية في البلاد، عازيا ذلك لضعف الإجراءات الأمنية في مواجهة الخروقات التي نجمت عن عدم تفاعل غالبية المواطنين مع حملات التوعية.

واكد الجميلي ان خلية الأزمة في الوزارة رفضت منذ البداية تحويل الحظر الشامل الى جزئي، لكن الحكومة السابقة اتخذت قرارا على عجلة، مؤكدا الحاجة الى قرارات قوية وفاعلة تفرض ارتداء الكمامة في الشارع، وفي الدوائر مع الكفوف والالتزام الحرفي بإجراءات الوقاية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تحذر من مؤشرات مقلقة تمهد لأيام خطيرة في مواجهة وباء كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة تحذر من مؤشرات مقلقة تمهد لأيام خطيرة في مواجهة وباء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).