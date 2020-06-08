مدير منفذ زرباطية يكشف عن أيام عمل الحركة التجارية اسبوعياً

2020/06/08 | 09:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير منفذ زرباطية الحدودي العميد ضياء حسين المياحي، أنه تم تحديد يومي الاحد والأربعاء من كل اسبوع لافتتاح المنفذ امام الحركة التجارية.وقال المياحي في بيان مقتضب إن “إفتتاح منفذ زرباطية الحدودي امام الحركة التجارية ليومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع فقط”.وأضاف أنه “سيتم المساح بدخول 250 عجلة فقط ولا تحديد لنوع البضاعة […]

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