2020/06/08 | 09:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة الدفاع المدني في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، حصيلة الحرائق التي طالت الأراضي الزراعية، مشيرة إلى تشكيل فرق لإطفائها.وقال مسؤول اعلام دائرة الدفاع المدني في محافظة دهوك المقدم بيوار عبدالعزيز، إن “الدائرة سجلت منذ بداية العام الحالي وإلى بداية شهر حزيران الجاري 547 حادثة اشتعال واحتراق مختلفة في عموم المحافظة منها حادثة اشتعال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دهوك..547 حريقاً طال المحاصيل الزراعية خلال 6 أشهر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دهوك..547 حريقاً طال المحاصيل الزراعية خلال 6 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).