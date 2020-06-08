النفط يرتفع بعد تمديد أوبك+ تخفيضات الإنتاج

2020/06/08 | 10:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، فوق مستوى 43 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 6 آذار الماضي.

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