2020/06/08 | 10:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هاجمت النائبة المستقلة يسرى رجب ، الاثنين، الحزبين الحاكمين في الإقليم الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، متهمة اياهما بالمتاجرة بقضايا الشعب لصالح عوائلهم.وقالت رجب في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحزبين الحاكمين في الاقليم استحوذا على الالاف الدرجات الوظيفية الوهمية”، مبينة أن “بغداد منحت الإقليم درجات وظيفية عليا تمت سرقتها من قبل الحزب الديمقراطي والاتحاد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة كردية: الحزبان يتاجران بقضايا الكرد لصالح عوائلهم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة كردية: الحزبان يتاجران بقضايا الكرد لصالح عوائلهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).