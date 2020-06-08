ردا على عنصريتها … متظاهرون يحاصرون مقر السفارة الأميركية في لندن

2020/06/08 | 10:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاصر المئات من المتظاهرين مدخل السفارة الأمريكية في لندن يوم أمس الأحد ، حيث استمرت المظاهرات المناهضة للعنصرية تضامناً مع المتظاهرين الأمريكيين بعد مقتل جورج فلويد في مينيسوتا الشهر الماضي.ويأتي هذا الإجراء بعد احتجاج آلاف الأشخاص في الشوارع بالقرب من البرلمان البريطاني ومقر رئيس الوزراء داوننغ ستريت يوم السبت.ورغم أن بعض الاشتباكات المتفرقة […]

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