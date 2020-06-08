اكتشاف عيب فني في هواتف “آيفون 11”

2020/06/08 | 10:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل إعلام عالمية ظهور عيب فني خطير في عدد كبير من هواتف “آيفون 11” أطلق عليه “الخيمة الخضراء”.وأشار موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص إلى أن عدد كبير من مستخدمي هواتف “آيفون 11” اكتشفوا ظهور هذا العيب الخطير، الذي يتمثل في ظهور “ضوء أخضر” غريب بعد إلغاء قفل الهاتف.وأوضحت التقارير أن هواتف “آيفون” التي ظهر فيها […]

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