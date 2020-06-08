دعم الحكومة في المفاوضات مع الاميركان ضرورة وتوحيد المواقف يؤمن حقوق البلاد

2020/06/08 | 10:39 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهو يطالب باطلاع الرأي العام على نتائج المباحثات..تحالف القوى: بغداد- وعد الشمري: أنتقد تحالف القوى العراقية، أمس الأحد، غياب المكون السني عن الوفد المكلف بالتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، مبيناً أن الملف الخارجي يتطلب إشراك الجميع، فيما طالب الحكومة الاتحادية بإطلاع الرأي العام على نتائج الحوارات المرتقبة، مبيناً أن الصراع الإقليمي والعلاقة مع إيران والسعودية ...

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