وزير الصحة: كورونا خرج عن السيطرة وينذر بكارثة إنسانية

2020/06/08 | 10:39 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع حاد بنسبة الوفيات في الاقليم السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي أعلن وزير الصحة في حكومة اقليم كردستان سامان برزنجي عن تفشي فايروس كورونا بنحو كبير ما اسهم بخرجه عن السيطرة، وينذر بحدوث كارثة إنسانية كبرى، مشيراً إلى ان الموجة الثانية ادت الى انتشار سريع للعدوى وارتفاع عدد الإصابات بالفايروس مقابل انخفاض في ...

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