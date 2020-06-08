ارتفاع اعداد الاصابة بكورونا في البلاد سببه تسرع بعض المحافظات في التبادل التجاري مع الخارج

2020/06/08 | 10:39 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العالمية عزته الى الموجة الثانية التي تضرب دول الجوار بغداد-الصباح الجديد حذرت منظمة الصحة العالمية امس الاحد، من تعرض العراق الى ما وصفته بـ”الموجة الثانية”، لتفشي فيروس كورونا المستجد، وفيما عزت الارتفاع الكبير في عدد الاصابات بالفيروس في البلاد الى تسرع بعض المحافظات باعادة التبادل التجاري مع دول الجوار، أعلن مساعد شؤون التنسيق الاقتصادي ...

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