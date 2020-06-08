بإتصال بين رئيسي الجمهورية والبرلمان مع وزير الخارجية الجديد: علاقات العراق عالمياً وفق إطارين

2020/06/08 | 10:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تلقّى وزير الخارجيّة فؤاد حسين اتصالاً هاتفيّاً من رئيس الجمهوريّة برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمناسبة تسنّمه منصب وزير خارجيّة جمهوريّة العراق.

وأعربا فيها عن تهانيهم وتمنياتهم للوزير الجديد بالتوفيق في أداء مهامّه.

واكدا على أهمّية تعزيز علاقات العراق مع العالم بما يعود بالنفع، ويحقق تطلّعات الشعب.

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