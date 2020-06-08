إخماد حريق خلف المسرح الوطني وسط بغداد

2020/06/08 | 10:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في الشرطة، الاثنين، بإخماد حريق اندلع في أحد المولات خلف المسرح الوطني وسط بغداد دون خسائر بشرية.وقال المصدر ، إن “فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق في مول يقع في منطقة الكرادة خلف المسرح الوطني قرب مصرف آشور، دون خسائر بشرية”.وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الحريق اندلع

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