تعثر النمو العالمي يزيد الضغوط على المنتجين في الصين والواردات تهبط لأدنى مستوى منذ 4 أعوام

2020/06/08 | 10:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة انكمشت صادرات الصين مجددا في أيار (مايو) الماضي، مع استمرار إجراءات الغلق الشامل العالمية بسبب كورونا، في حين بلغت الواردات أدنى مستوياتها منذ أربعة أعوام، منخفضة بوتيرة أكبر من المتوقع بسبب تنامي الضغوط على المنتجين في ظل تعثر النمو العالمي.ووفقا لـ”رويترز” أظهرت بيانات الجمارك أمس الصورة القاتمة للتجارة الصينية، إذ إن […]

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