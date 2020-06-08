صالح والحلبوسي يؤكدان أهمّية تعزيز علاقات العراق مع العالم

2020/06/08 | 10:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد رئيس الجمهوريّة برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال اتصالهما بوزير الخارجية فؤاد حسين هاتفيا ، اهمّية تعزيز علاقات العراق مع العالم بما يعود بالنفع، ويحقق تطلّعات الشعب”.وقال بيان لوزارة الخارجية ، ان “وزير الخارجيّة تلقّى اتصالين هاتفيّين من رئيس الجمهوريّة برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمناسبة […]

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