2020/06/08 | 10:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب أحمد الأسدي، إننا سنتابع الحوار المرتقب بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية من خلال لجنة الأمن والدفاع النيابية وأيضاً من خلال لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب وعبر اجتماعاتنا كقوى سياسية مع السيد رئيس الوزراء.وأضاف الأسدي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “الحوار المرتقب مهم للعراق ويجب أن يبنى على قرار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسدي: سنتابع الحوار العراقي الامريكي وخروج القوات الأجنبية أمر قطعي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسدي: سنتابع الحوار العراقي الامريكي وخروج القوات الأجنبية أمر قطعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).