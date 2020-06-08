فرض الحجر الصحي على موظفي ثلاث دوائر في دهوك

2020/06/08 | 10:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قررت السلطات، فرض الحجر الصحي على عدد من الموظفين في ثلاث دوائر بمحافظة دهوك، بسبب تلامسهم مع مصابين بفيروس كورونا.وذكرت وسائل اعلام كردية، انه"خلال الأيام الماضية، أصيب 52 شخصاً في المحافظة بالفيروس إثر حضورهم مأدبة طعام، ومن بينهم ثلاثة موظفين في دوائر ومؤسسات مختلفة".واضافت، انه"بعد استئناف الدوام الرسمي، مارس هؤلاء المصابين عملهم قبل أن تظهر الأعراض عليهم، لذا تقرر فرض الحجر الصحي على الموظفين المتلامسين معهم".ويبلغ عدد المحجورين في دهوك 506 أشخاص، وهو العدد الأكبر لعدد حالات الحجر الصحي على مستوى إقليم كردستان.

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