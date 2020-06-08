مصرع قائد بجهاز الاستخبارات الإيراني جنوبي إيران

2020/06/08 | 10:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقالت الوكالة الرسمية الإيرانية، في وقت متأخر من مساء الأحد، أن قائداً في جهاز الاستخبارات (الأمن)، لقي مصرعه بسبب ”انقلاب سيارته عندما كان يطارد مجموعة من اللصوص“.وذكرت وكالة ”إيرنا“، إن قائد جهاز الاستخبارات مقاطعة الحويزة العربية التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران، النقيب كريم موسوي، لقي مصرعه بعد عملية مطاردة طويلة لهذه المجموعة انتهت بانقلاب سيارته“.ولم تذكر الوكالة فيما إذا كانت قد حدثت مواجهات مسلحة بين المجموعة وقوات من جهاز الاستخبارات الإيراني، مكتفية بالقول إنه ”سيتم الكشف عن معلومات إضافية قريباً“.

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