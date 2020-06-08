طقس صحو وارتفاع بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

2020/06/08 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الإثنين (8 حزيران 2020)، حالة الطقس في البلاد خل...





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