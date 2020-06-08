تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا في السليمانية

2020/06/08 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- السليمانية

أعلنت دائرة صحة إقليم كردستان، الاثنين (08 حزيران 2020)، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ف...





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