2020/06/08 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم
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أعلنت دائرة صحة إقليم كردستان، الاثنين (08 حزيران 2020)، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا في السليمانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- السليمانية
أعلنت دائرة صحة إقليم كردستان، الاثنين (08 حزيران 2020)، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا في السليمانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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