2020/06/08 | 10:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، الاثنين، عن جاهزية 7 قوانين للتصويت خلال المرحلة المقبلة، فيما أكد أن التصويت على موازنة 2020 ستكون بصيغة نصف سنوية او أخرى يتم الاتفاق عليها فيما بعد.

وقال الحداد في حوار تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن “هناك العشرات من مشاريع القوانين التي من المؤمل أن تشرع في مجلس النواب، منها ماتم قراءته للمرة الاولى او الثانية ومناقشتها وجاهزيتها للتصويت، ومنها؛ مشروع قانون جرائم المعلوماتية واللاجئين والتجاوزات السكنية ومقترح قانوني الأندية الرياضية والاتحادات والخدمة المدنية الاتحادية ومجلس الإعمار وغيرها”.

وأضاف، أن “البرلمان طالب الحكومة بضرورة الإسراع بإرسال مشروع قانون موازنة العام 2020 في مدة أقصاها نهاية الشهر الحالي لتجري قراءتها ومناقشتها ومن ثمّ التصويت عليها”.

وأشار الحداد إلى أن “صيغة الموازنة التي سيصوت عليها مجلس النواب ستكون نصف سنوية او أية صيغة أخرى يتم الاتفاق عليها فيما بعد”.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان: موازنة 2020 ستكون نصف سنويَّة وسبعة قوانين جاهزة للتوصتي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان: موازنة 2020 ستكون نصف سنويَّة وسبعة قوانين جاهزة للتوصتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).