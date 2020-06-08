ارتفاع أسعار النفط بعد تمديد أوبك+ تخفيضات الإنتاج

ارتفاع أسعار النفط بعد تمديد "أوبك+" تخفيضات الإنتاجارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، الاثنين، فوق مستوى 43 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 6 اذار الماضي.
وبحلول الساعة 9 صباحا بتوقيت بغداد ، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 39.73 دولارا للبرميل، بارتفاع نسبته 0.35% عن سعر التسوية السابق.
في حين تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند42.56 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.71%.
وفي وقت سابق من التعاملات كان خام "برنت" قد صعد فوق مستوى 43 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 6 اذار 2020.
وجاء الارتفاع بعدما قررت دول مجموعة "أوبك+"، التي تقودها روسيا والسعودية، السبت الماضي تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية (9.7 مليون برميل يوميا) لشهر إضافي حتى نهاية تموز 2020.
وتعاني منظمة اوبك+ من عدم التزام بعض الدول المنتجة للنفط بالتخفيض مما يثير بعض الاستياء من قبل الدول الاخرى وقد يهدد ذلك الاتفاق الاخير بالانهيار.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار النفط بعد تمديد أوبك+ تخفيضات الإنتاج) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أسعار النفط بعد تمديد أوبك+ تخفيضات الإنتاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).