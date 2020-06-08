الكعبي : الخطر الأمني هو التحدي الأكبر الذي يواجه حكومة الكاظمي

2020/06/08 | 10:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، من التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة الحالية.وقال الكعبي إن الخطر الأمني هو التحدي الأكبر الذي يواجه حكومة الكاظمي بعد انكسار عصابات داعش الإرهابية التي خسرت المعركة في كل جولاتها أمام القوات الأمنية … Readmore

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