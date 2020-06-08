الزرفي يدعو المتظاهرين إلى عدم زج أنفسهم وعوائلهم بمحرقة وباء كورونا

2020/06/08 | 10:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس كتلة النصر عدنان الزرفي، المتظاهرين الى عدم زج أنفسهم وعوائلهم بمحرقة وباء كورونا.وقال الزرفي، في تغريدة على منصة تويتر، إن اهداف المتظاهرين نبيلة والجهاد مقدس، لكن يجب عدم مساعدة الخصوم من خلال زج الانفس والعوائل بمحرقة الوباء، … Readmore

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