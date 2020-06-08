الصحة العراقية: ايام خطيرة بانتظارنا في مواجهة كورونا

2020/06/08 | 10:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، من مؤشرات مقلقة تمهد لأيام خطيرة في مواجهة فيروس كورونا بعد تسجيل إصابات تجاوزت الألف يوميا، متوقعة تسجيل 15 الف ...

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