تحت تهديد التسريح التعسفي: عمال النفط العراقيون يواجهون الفساد الحكومي

2020/06/08 | 10:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدءاً من الحرمان من حقوق العمل وصولاً إلى ضياع فرص التوظيف، تتفاقم يوماً بعد آخر معاناة عمال النفط العراقيين، فمنذ هبوط أسعار النفط بسبب انتشار فيروس #كورونا، وامتناع عديد من الشركات النفطية الأجنبية العاملة في…

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