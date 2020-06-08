2020/06/08 | 10:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستخدما وسوما للحشد الشعبي.. تقرير أميركي: داعش يبحث عن جمهور جديد من خلال تويتر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/08 | 10:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستخدما وسوما للحشد الشعبي.. تقرير أميركي: داعش يبحث عن جمهور جديد من خلال تويتر) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستخدما وسوما للحشد الشعبي.. تقرير أميركي: داعش يبحث عن جمهور جديد من خلال تويتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).