إنهم يخدمون ترمب ولا يعلمون

2020/06/08 | 10:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي من يستمع إلى فضائيات وإذاعات وصحف تكره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وتتحد من أجل إزاحته عن كرسي الرئاسة، يتوهم بأن كل شيء قد انتهى، وأن باراك أوباما العائد...أكمل القراءة ←

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