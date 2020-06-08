صلاح الدين تشدد الإجراءات الوقائية نتيجة ازدياد إصابات كورونا وأغلبها بسبب الوافدين إلى المحافظة

2020/06/08 | 10:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظة صلاح الدين عمار جبر، أن نصف الإصابات المسجلة في المحافظة بفيروس كورونا هي لعسكريين.

وقال جبر في بيان إن تشديد الاجراءات الوقائية جاء نتيجة ازدياد الإصابات وأغلبها بسبب الوافدين الى المحافظة، إذ شهدت تسجيل ست وعشرين إصابة موزعة بين ثلاثة عشر مدنيا وثلاثة عشر عسكريا.

واكد ان المشكلة التي تواجه المحافظة هي القطعات الأمنية التي كان من المفترض ان تكون لها مدة محددة للالتحاق او النزول بإجازات، إلا أن هذا الامر غير مطبق.محافظ صلاح الدين عمار الجبر—-

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