2020/06/08 | 10:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، إن تعيينات المناصب الأمنية العليا الأخيرة في المؤسسة العسكرية، لم يصادق عليها نيابياً.

وذكر الركابي أن تدوير وتغيير القيادات في المناصب العليا في المؤسسات العسكرية امر طبيعي وبادرة جيدة تبشر بخير لإضافة دماء جديدة ووعي حقيقيين مشيرا الى ان التعيينات من قائد فرقة فما فوق يجب ان يصادق عليها في البرلمان، والأوامر التي صدرت الآن هي تكليف بالوكالة الى ان ترفع للبرلمان للمصادقة عليها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن والدفاع النيابية : تعيينات المناصب الأمنية العليا الأخيرة لم يصادق عليها نيابياً) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن والدفاع النيابية : تعيينات المناصب الأمنية العليا الأخيرة لم يصادق عليها نيابياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).