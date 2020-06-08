2020/06/08 | 10:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وبعد استكمال كابينته الحكومية بالتصويت على باقي الوزارات أكد النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني إن الكاظمي امام تحديات صعبة.

وأشار السكيني الى أن إضعاف الحكومة الحالية تحت أي ذريعة، هو أمر لن يخدم العراق في مواجهة الأزمات الحالية، داعيا الجميع الى دعم حكومة الكاظمي، ما دامت القرارات الصادرة منها قانونية ولخدمة المصالح العامة.

وشدد السكيني على أهمية استمرار مسيرة حكومة الكاظمي وتقويتها لتجاوز التحديات الأمنية والاقتصادية والصحية الراهنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون : يجب استمرار مسيرة حكومة الكاظمي وتقويتها لتجاوز التحديات الراهنة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون : يجب استمرار مسيرة حكومة الكاظمي وتقويتها لتجاوز التحديات الراهنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).