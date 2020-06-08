ضبط اسلحة غير مرخصة اثر نزاع عشائري في بغداد

2020/06/08 | 11:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد ضبطت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية اسلحة غير مرخصة اثر نزاع عشائري في بغداد.وذكر بيان للمديرية ، ان مفارز وكالة الاستخبارات شرعت بعملية بحث وتفتيش ، بالاشتراك مع مفرزة من الشرطة الاتحادية واخرى من الامن الوطني ، اثر نزاع عشائري نشب بين عشيرتين في منطقة النهروان “.واضاف “اسفرت […]

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