اسعار النفط تسجل ارتفاعا قياسياً للمرة الأولى منذ مارس

2020/06/08 | 11:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، فوق مستوى 43 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 6 مارس الماضي.وبحسب وسائل إعلام دولية تابعها “ناس”، (8 حزيران 2020) أنه “بحلول الساعة 09:00 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 40 دولارا للبرميل، بارتفاع نسبته 1.14% عن سعر التسوية السابق.في حين تم تداول العقود الآجلة […]

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