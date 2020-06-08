#العراق/ السليمانية تسجل 12 اصابة جديدة بكورونا


#العراق/ السليمانية تسجل 12 اصابة جديدة بكورونا
2020/06/08 | 11:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
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