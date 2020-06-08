2020/06/08 | 11:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ادهم ابراهيم ادهم ابراهيمتواجه السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحديات عديدة في مستهل حكمه ليس اقلها فيروس كورونا المتفشي على نطاق واسع ، ولا ضعف ايرادات الخزينة ، ولا تهديدات...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي امام مفترق طرق) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي امام مفترق طرق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).