إنجاز النعاج

2020/06/08 | 11:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي كما أعطى البعض الحقّ لنفسه أن يصف مهزلة مجلس النواب العراقي ليوم أمس بأنّها إنجاز وطني ..يحقّ لنا بالمقابل أن نعطي رأينا بهذه المهزلة ونقول ..أنّ...أكمل القراءة ←

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