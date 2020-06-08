اللواء الثامن بالحشد يفتتح دورة الانضباط العسكري في مقره

2020/06/08 | 11:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح اللواء الثامن بالحشد الشعبي، الاثنين، دورة الانضباط العسكري في مقره.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى انه، بتوجيه من آمر اللواء كاظم ابراهيم سلطان افتتح ركن التدريب دورة الانضباط العسكري في مقر اللواء، حيث تعتبر هذهِ الدورة الاولى على مستوى الحشد.وأضاف ان، اللواء راعى التوصيات الصحية والوقائية لتلافي إنتشار فايروس كورونا.

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