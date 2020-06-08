2020/06/08 | 11:08 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

باتت الحكومة الاتحادية برئاسة مصطفى الكاظمي مكتملة، بعد الجلسة البرلمانية العراقية الأخيرة، التي عقدت بعدما منح المرشحون للحقائب السبع الشاغرة ثقة الكتل النيابية.

لم يطرأ أي تعديل على القائمة التي قدمها الكاظمي إلى رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، قبل أيام: فؤاد حسين وزيرا للخارجية ...

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