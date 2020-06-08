2020/06/08 | 11:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أذهل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، أطباء فريقه يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، خلال اختباراته البدنية الأولى بعد العودة من الحجر المنزلي.وأظهرت الفحوصات التي خضع لها صاحب الـ35 عاما فور عودته إلى تدريبات يوفنتوس بعد غياب دام قرابة ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، تحسنا واضحا في السرعة القصوى لـ”الدون” التي زادت عما كانت عليه قبل التوقف.كما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدو يستفاد من الحجر المنزلي.. أذهل الأطباء بالكتلة العضلية لجسمه) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رونالدو يستفاد من الحجر المنزلي.. أذهل الأطباء بالكتلة العضلية لجسمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).